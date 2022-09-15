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  • Выход Казахстана из ОДКБ: в МИД сделали заявление о рассылке в соцсетях
Выход Казахстана из ОДКБ: в МИД сделали заявление о рассылке в соцсетях Вчера, 22:48
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Выход Казахстана из ОДКБ: в МИД сделали заявление о рассылке в соцсетях

Информацию о том, что Казахстан планирует приостановить членство в ОДКБ, распространяют в соцсетях. В МИД заявили: это фейк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

"Информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности. Казахстан стоит у истоков создания ОДКБ, является активным участником данной организации. Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны. Договором о коллективной безопасности предусмотрены юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности для его государств-участников, в том числе и для Казахстана", - заявили в МИД РК.

Дипломаты также отметили, что рамках ОДКБ отрабатываются навыки по совместному противодействию международному терроризму, нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков, трансграничной преступности, угрозам в информационной сфере.

"Сотрудничество в рамках ОДКБ является важным направлением внешней политики Казахстана, участие нашей страны в ОДКБ предусмотрено долгосрочными стратегическими документами Казахстана. В целом можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности", - заключили в пресс-службе ведомства.

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#ОДКБ #МИД
Вчера, 22:48
330
Журналист
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