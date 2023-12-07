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Выезд из Астаны закрыли для общественного и грузового транспорта

Сегодня, 18:46
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 18:46
Сегодня, 18:46
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

В Астане из-за мороза закрыли выезды из города, передаёт BaigeNews.kz.

"С 18:00 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры до минус 30-35 градусов) введено ограничение движения на всех автодорогах республиканского значения из города Астаны для общественных и грузовых транспортных средств", - сообщили в службе 112.

Полицейских перевели на усиленный режим работы в Акмолинской области.

Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение.

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