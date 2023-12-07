Выезд из Астаны закрыли для общественного и грузового транспорта
Сегодня, 18:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:46Сегодня, 18:46
105Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В Астане из-за мороза закрыли выезды из города, передаёт BaigeNews.kz.
"С 18:00 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры до минус 30-35 градусов) введено ограничение движения на всех автодорогах республиканского значения из города Астаны для общественных и грузовых транспортных средств", - сообщили в службе 112.
Полицейских перевели на усиленный режим работы в Акмолинской области.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение.
Самое читаемое
- Поедет - не поедет: жизнеспособность будущего ЛРТ в Астане оценили эксперты
- Более 20 акимам объявила выговор партия AMANAT
- Кошмар в Косшы: акмолинцы опасаются наступления коммунального коллапса
- "Показал половой орган и заставил взять в руки": Учителя физкультуры задержали в Кызылорде
- С Нового года в Казахстане вводятся пенсионные взносы работодателей