Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 125

Анна Данилина пробилась в финал турнира в парном разряде, который проходит в итальянской Парме, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.



В полуфинале казахстанка в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой обыграла Анну Сискову/Мириам Колодзиёву.



Чешские теннисистки отказались от продолжения борьбы после завершения первого сета в пользу Анны и Ирины - 6:1.



Соперницы по финалу Данилиной и Хромачевой определятся позднее.