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Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 125

Сегодня, 08:15
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Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 125 Сегодня, 08:15
Сегодня, 08:15
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Анна Данилина пробилась в финал турнира в парном разряде, который проходит в итальянской Парме, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

В полуфинале казахстанка в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой обыграла Анну Сискову/Мириам Колодзиёву.

Чешские теннисистки отказались от продолжения борьбы после завершения первого сета в пользу Анны и Ирины - 6:1.

Соперницы по финалу Данилиной и Хромачевой определятся позднее.

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