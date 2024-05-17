Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 125
Сегодня, 08:15
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Сегодня, 08:15Сегодня, 08:15
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Анна Данилина пробилась в финал турнира в парном разряде, который проходит в итальянской Парме, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.
В полуфинале казахстанка в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой обыграла Анну Сискову/Мириам Колодзиёву.
Чешские теннисистки отказались от продолжения борьбы после завершения первого сета в пользу Анны и Ирины - 6:1.
Соперницы по финалу Данилиной и Хромачевой определятся позднее.
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