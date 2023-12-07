Полицейских перевели на усиленный режим работы в Акмолинской области
Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
106Фото: polisia.kz
Из-за сильных морозов полиция Акмолинской области перешла на усиленный режим. Для предотвращения несчастных случаев руководство ДП ориентирует более 400 полицейских на усиленное патрулирование загородных трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В связи с понижением температуры до минус 38 градусов с 18:00 введено ограничение движения для транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, работающими на дизтопливе, во всех направлениях автодорог республиканского значения.
Инспекторов ориентировали на оказание помощи автомобилистам. Руководство поручило предупредить компании, занимающиеся перевозками детских групп, о том, что передвижение в такую погоду опасно.
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