Полицейских перевели на усиленный режим работы в Акмолинской области

Из-за сильных морозов полиция Акмолинской области перешла на усиленный режим. Для предотвращения несчастных случаев руководство ДП ориентирует более 400 полицейских на усиленное патрулирование загородных трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В связи с понижением температуры до минус 38 градусов с 18:00 введено ограничение движения для транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, работающими на дизтопливе, во всех направлениях автодорог республиканского значения.

Инспекторов ориентировали на оказание помощи автомобилистам. Руководство поручило предупредить компании, занимающиеся перевозками детских групп, о том, что передвижение в такую погоду опасно.