Два автобуса временно изменили схему движения в Астане

В связи с ремонтным работами на одной из улиц в Астане временно изменены схемы движения двух автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 45, 54. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.



