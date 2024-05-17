Два автобуса временно изменили схему движения в Астане
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
37Фото: baigenews.kz
В связи с ремонтным работами на одной из улиц в Астане временно изменены схемы движения двух автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 45, 54. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.
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