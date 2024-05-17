Почти 196 тыс человек охвачены активными мерами содействия занятости с начала года

По данным на 1 мая 2024 года активными мерами содействия занятости охвачено 195,9 тыс. казахстанцев, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения. 154,2 тыс. человек были трудоустроены, из них 50,3 тыс. – на постоянную работу.

"На субсидируемые рабочие места трудоустроено 103,9 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места – 9,5 тыс.; на молодежную практику – 6,3 тыс.; на общественные работы – 72,9 тыс.; по проектам "Первое рабочее место" – 3,4 тыс., "Контракт поколений" – 90 человек, "Серебряный возраст" – 11,8 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Онлайн обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 24,4 тыс. безработных, из них 21,9 тыс. завершили обучение.

Также обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" охвачено 21,6 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 13,1 тыс. человек.

В целях выбора сферы деятельности 73,4 тыс. человек прошли социальную профориентацию.

Кроме того, для реализации новых бизнес-инициатив в 2024 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов для социально уязвимых категорий населения в размере 400 МРП (1 476 800 тенге) и 5 796 льготных микрокредитов для молодежи под 2,5% годовых, в размере до 5 млн тенге.