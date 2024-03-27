Выделялись ли деньги из бюджета на покупку Qarmet, ответили в министерстве

Государственные деньги на покупку предприятия Qarmet не выделялись, сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На покупку акции Qarmet не использовались государственные деньги. Это были полностью частные инвестиции", - сказал министр в кулуарах Мажилиса.

Министр подчеркнул, что привлечение кредитов для бизнеса является распространенной ситуацией.

"На предприятии работают более 30 тысяч человек, объем выручки составляет более двух миллиардов в год. Поэтому если эта компания привлекает деньги у банков – это коммерческое виденье бизнеса. Я еще раз говорю, что на покупку пакета акций госденьги не привлекались", - добавил министр.

Напомним, правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Сумма сделки составила 286 миллионов долларов. Предприятие выкупил казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. "АрселорМиттал Темиртау" официально переименована в "Qarmet".

В Правительстве сообщили, что на первом этапе на модернизацию компании Qarmet выделят 1,3 млрд долларов.