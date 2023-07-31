Выделено более 271 миллиарда тенге на поддержку фермеров: Токаев принял главу "НУХ "Байтерек"

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Каната Шарлапаева, передаёт Baigenews.kz.

Шарлапаев сообщил, что объем финансирования крупного бизнеса составил 114,4 миллиарда тенге.

- фонд "Даму" поддержал 15 тысяч представителей МСБ;

- с начала 2023 года "Отбасы банк" помог обеспечить жильем 29 тысяч семей;

- в первом полугодии было одобрено более девяти тысяч заявок по программе субсидирования аренды для инвалидов I и II групп, семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот, и многодетных семей;

- через АО "Аграрная кредитная корпорация" с начала года было выделено более 271 миллиардов тенге и поддержано порядка девяти тысяч фермеров.

Глава "Байтерека" также рассказал, что в этом году засеяно 3,5 миллиона гектаров земли, это 15 процентов от всех посевных площадей страны.

В целях укрепления продовольственной безопасности и снижения импортозависимости выделено свыше 131 млрд тенге на кредитование инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Свыше 70 процентов объема финансирования аграрного сектора приходится на АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс".

Президент дал ряд конкретных поручений, направленных на улучшение условий для развития бизнеса и совершенствование социальной жилищной политики.