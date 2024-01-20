Выбросила кота из поезда: в России набирает обороты скандал с проводницей
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В российском Кирове больше недели волонтёры искали кота по кличке Твикс, которого в мороз из вагона выбросила проводница, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Baza.
Твикс возвращался с хозяином в Санкт-Петербург после перенесённой операции на Урале. Внеплановая высадка кота из поезда произошла днём 11 января в Кирове: в один момент Твикс выбрался из переноски, а его хозяин этого не заметил.
Пассажиры увидели Твикса, вольно разгуливающего по вагону, и обратились к проводнице. Женщина провела быструю перекличку, но хозяина не нашла. Решив, что животное беспризорное, она выпустила Твикса на улицу в тридцатиградусный мороз. Поезд тронулся. В этот момент хозяин наконец увидел пустую переноску и забил тревогу.
Хозяин пообещал выплатить щедрое вознаграждение, а заодно намерен наказать проводницу через гражданский суд. В городе кота искали волонтёры. Зоозащитники и пользователи соцсетей возмцщенны безнаказанностью жестокого поступка женщины.
Действия проводницы проверила полиция, состава преступления в её поступке не нашли.
Позже стало известно, что Твикс погиб. Он смог выживать один на морозе на протяжении недели. Животное нашли у железнодорожного переезда. Мужчина, который его обнаружил, сказал, что рядом с Твиксом было много следов крупной собаки. Хозяин опознал питомца.
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по статье о самоуправстве на проводницу, выбросившую кота из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку в связи с ненадлежащим оказанием услуг при перевозке животных.
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