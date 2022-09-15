Выбран фильм кандидат на "Оскар" от Казахстана

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Решением Оскаровского комитета Казахстана на премию американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвинули картину "Жизнь", передаёт BaigeNews.kz.

Мировая премьера новой картины Эмира Байгазина, снятой при содействии государственного центра поддержки национального кино, состоялась на проходящем в эти дни кинофестивале в Торонто в секции "Современное мировое кино".

Оглашение списка номинантов на премию "Оскар", которую вручат в 95-й раз, состоится 24 января 2023 года. Сама церемония пройдет 12 марта 2023 года.