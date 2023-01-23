Выборы в Мажилис и маслихаты: Больше всего избирателей в Туркестанской области

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Более 11 миллионов человек включили в списки избирателей на грядущие выборы в Мажилис, передаёт BaigeNews.kz.

"По данным на 1 января и 1 июля ЦИК составляет реестр избирателей. В него включатся граждане, обладающие активным избирательным правом по месту постоянной регистрации. К каждой избирательной кампании составляется свой отдельный список избирателей на основе постоянной регистрации граждан и возможности подачи ими заявления о включении в список избирателей на том участке, где они хотят проголосовать.

По состоянию на 1 января 2023 года нами составлен реестр избирателей, в него включено 11 970 406 избирателей, которые предварительно распределены по участкам постоянного проживания. Наибольшее число избирателей – 1 177 507 включено по Туркестанской области, наименьшее – 138 277 по области Улытау", - сообщил зампредседателя ЦИК.

Формирование списков избирателей производится как на основе реестровых записей, так и на основе поданных заявлений. Основанием для включения в список избирателей на участке является факт постоянной регистрации по месту жительства. Согласно действующему законодательству местный исполнительный орган включает в список ко дню голосования, либо на основе постоянного проживания, либо на основе поданного обращения граждан с письменным заявлением о включении в соответствующий список в порядке, предусмотренным выбранным в законодательстве. Этим правом могут воспользоваться временно зарегистрированные граждане, которые должны написать какое место, в постоянной или временной регистрации они выбирают в качестве удобного места для голосования.

"Каждый гражданин, который знает, что не будет присутствовать по месту постоянной регистрации, вправе уже сейчас обратиться в местный акимат, с заявлением с просьбой прикрепить его в любое удобное место, там где он будет находиться в день выборов", - сказал Константин Петров.

Он также отметил, что местные исполнительные органы в срок до 17 февраля начнут отрабатывать на основе реестра избирателей конкретные списки избирателей по избирательным участкам. Граждане могут обратиться с заявлением, МИО корректируют списки.

"После 30 дней, после того, как истечет этот период, ЦИК соберет списки избирателей от всех 20 регионов, мы сделаем прогрузку на недопустимость двойников, и там, где будут двойные записи, подскажем регионам, что дублирование еще осталось, необходимо привести в соответствие, чтобы каждый гражданин был включен в список избирателей только один раз. За 20 дней до дня голосования, то есть 26 февраля 2023 года списки избирателей по каждому избирательному участку в местах постоянного проживания, должны быть переданы на избирательные участки. В течение 5 дней избирательный участок готовит их к ознакомлению. Начиная с 4 марта списки по каждому избирательному участку должны быть в открытом доступе на избирательном участке, то есть, каждый гражданин имеет право прийти на избирательный участок и проверить своей включение – не включение, либо точность данных о себе на избирательном участке", - добавил зампредседателя ЦИК.

Выборы в Мажилис и маслихаты состоятся 19 марта 2023 года.