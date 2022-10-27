Выборы президента: заседание Клуба молодых избирателей состоялось в Астане

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров провёл заседание Клуба молодых избирателей. На мероприятии обсуждали участие молодёжи во внеочередных выборах президента РК, которые пройдут 20 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил глава Центризбиркома, члены комиссии объедут все 20 регионов страны и проверят готовность к выборам.

"Наша цель - увидеть то, какая работа проводится в городах, исправить все недочёты и восполнить пробелы", - отметил Абдиров.

По его словам, в стране действует 10 102 избирательных участков. Большинство членов избирательных комиссий привлекаются к работе только во время проведения выборов.

"Они сохраняют заработную плату на основной работе, при этом за участие в выборах в качестве членов комиссии получают дополнительные средства", - сказал председатель ЦИК.

На проведение внеочередных выборов президента выделено 20,5 миллиарда тенге. Большая часть бюджета расходуется на заработные платы членов участковых избирательных комиссий.

Нурлан Абдиров сообщил, что миссия ОБСЕ направила 30 наблюдателей в Казахстан. Также представители всех стран СНГ будут наблюдать за президентскими выборами в РК.

Один из главных вопросов проведения выборов – это участие молодёжи в них. Депутат Павлодарского городского маслихата Гулзира Атамбаева, выступая на заседании, отметила важность проведения мероприятий ЦИКа.

"Сегодня уровень правой либеральной грамотности не стоит на месте, не находится в стагнации. Также идёт трансформация государственных органов на всех уровнях. Особенно во взаимодействии с молодёжью. Но в стране по-прежнему есть правовой нигилизм. Обучение, которое организовывает ЦИК, безусловно, нужно для того, чтобы молодёжь больше знала и участвовала в выборах", - сказала она.

Магистрант факультета журналистики и политологии Ерлан Нургазин представил презентацию об участии молодёжи в выборах в разных странах.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

В Великобритании в 2015 году явка на парламентских выборах составила 38 процентов. В 2016 году во время Brexit явка молодёжи (от 18-24 лет) была 56 процентов.

На президентских выборах во Франции доля молодёжи среди голосовавших была: 18-24 года – 59 процента, 25-34 года – 62 процента.

В презентации политолог отметил опыт Эстонии, где выборы проходили онлайн. В 2019 году в этой стране через систему e-voting проголосовало 47 процентов избирателей.

"Мне кажется, в Казахстане рано внедрять онлайн-голосование. Поскольку нам нужно очень сильно развивать IT-сферу. Потому что возникают вопросы об анонимности, о гарантиях, что этот голос дойдёт и будет правильно расшифрован. Есть риски, что эту систему могут взломать", - сказал Ерлан Нургазин.

Он отметил, что в основном в развитых странах не используют онлайн-голосование из-за рисков и необоснованных затрат.

Участники заседания также обсудили факты, когда студентов принуждают участвовать в голосовании.

"Некоторых даже заставляли фотографировать бюллетени", - сообщили участники заседания.

В связи с этим высказаны предложения по обеспечению прозрачности избирательного процесса и соблюдению прав наблюдателей.