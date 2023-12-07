В России назначили дату выборов президента

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в постановлении о назначении выборов президента.

Как пишет издание, назначение выборов президента Российской Федерации в соответствии со статьей 102 Конституции Российской Федерации является исключительным полномочием Совета Федерации.

По словам первого зампреда конституционного комитета Совфеда Владимира Полетаева, "старт избирательной кампании" даётся фактически с момента вступления постановления в силу, то есть, со дня официального опубликования.