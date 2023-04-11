  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • "Вы не чьи-то слуги": Жаксылык Омар обратился к коллегам-госслужащим
instagram.com/zhaksylyk_omar Сегодня, 01:34
169
Сегодня, 01:34
169
Фото: instagram.com/zhaksylyk_omar

"Вы не чьи-то слуги": Жаксылык Омар обратился к коллегам-госслужащим

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар поразмышлял в соцсетях о госслужащих и "слугах народа", передаёт BaigeNews.kz.

Градоначальник задался вопросом должен ли госслужащий быть слугой?

"Чиновник – слуга народа. Эту фразу в нашем обществе любят использовать многие. И не всегда в положительном ключе. За более, чем 20 лет работы на госслужбе я много раз слышал от своих соотечественников в свой адрес и в адрес моих коллег такие фразы, как "Я тебе зарплату плачу", "Ты мне всем обязан" и "Вы меня должны слушаться". Это, конечно, крайности, но они имеют место быть.

Хотя объективно, рядовой госслужащий – это человек среднего достатка с такими же, как у всех, проблемами. Он живет в небольшой квартире, трудится на работе от звонка до звонка, растит детей и даже берет кредиты в банке. А еще он платит налогов не меньше любого казахстанца", - пишет аким в Instagram.

Жаксылык Омар напомнил, что понятие о слугах народа восходит к эпохе античности и процитировал Сократа.

"Еще Сократ писал: "Народ должен назначать представителей власти, [...] а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа". 

По сути речь идет богатых аристократах, которые своим материальным благополучием обязаны народу. И в той экономике это утверждение было справедливым. Но можем ли мы применять это к современному Казахстану? Не думаю", - отмечает аким.

Глава Усть-Каменогорска также подчеркнул, что в большинстве древних держав никто не думал брать налоги с правителей, а сами они обладали властью над имуществом и жизнями людей.

"Сейчас же, по-моему, уместно называть госслужащих не слугами, а равными партнерами всех остальных граждан. В современном обществе мы все делаем одно дело за которое взялись добровольно, добившись Независимости. Просто каждый делает то, что должен на своем месте. Должен не кому-то, а в первую очередь своей стране.

Поэтому хочется сказать коллегам-госслужащим – вы не чьи-то слуги, но вы облечены доверием соотечественников. А значит именно вы должны стать примерами серьезного и ответственного отношения к нашей общей цели – благоденствию Республики Казахстан", - заключил Жаксылык Омар.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:34
169
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх