"Вы абсолютно неправы" – Даниал Ахметов резко отреагировал на вопрос об аварии в Риддере

Фото: пресс-служба акима ВКО

Даниала Ахметова в кулуарах расширенного заседания правительства журналисты спросили о том, почему когда произошла авария в Риддере, она не освещалась в отличие от ЧП в Экибастузе. На этот вопрос глава региона отреагировал достаточно резко, передаёт BaigeNews.kz.

"Вы абсолютно неправы, потому что вы, видимо, плохо дружите с социальными сетями. Посмотрите, там достаточно много информации по Риддеру выходило. Для вас еще раз повторю - в Риддере была критическая ситуация. Но тем не менее благодаря принятым мерам сегодня ситуация стабильная", - заявил аким региона.

Даниал Ахметов объяснил, что причина произошедшего в Риддере в инфраструктуре, которую частные собственники привели в неудовлетворительное состояние. Из шести котлов два были в состоянии металлолома.

"Более того, из этих 6 котлов два высокого давления – были в состоянии металлолома, в них полностью отсутствовало кабельно-парниковая продукция, системы управления и автоматики. Четыре оставшихся котла были, к сожалению, в худшем состоянии, - сказал аким региона.

По его словам, частный владелец риддерской ТЭЦ задолжал 2 млрд тенге городу, в том числе 700 млн тем компаниям, которые принимали участие в ликвидации аварии.

Он также добавил, что к ремонтным работам привлекли свыше 150 работников разного рода структур.