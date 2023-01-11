ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента

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Экономика Казахстана достигла уверенного роста. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на внешние негативные факторы, по итогам 2022 года экономика Казахстана достигла уверенного роста на уровне 3,1 процента. (...)

Положительные темпы роста зафиксированы в сферах строительства, сельского хозяйства, информации и связи, торговли, транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности", — сообщил Алибек Куантыров.

По основным отраслям экономики объёмы инвестиций увеличились в операциях с недвижимым имуществом, в сельском хозяйстве, в транспорте и складировании, а также в промышленности, в том числе в горнодобывающей. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Жетысуской, Мангистауской и Алматинской областях, а также в городах Шымкент и Астана.

"В январе-ноябре 2022 года внешнеторговый товарооборот вырос на 33,4 процента и составил 122,2 миллиарда долларов. В том числе, показатель по экспорту вырос на 42,4 процента и составил 77,6 миллиарда долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 33,8 процента до 24,1 миллиарда долларов. Импорт товаров составил 44,6 миллиарда долларов. В целом, положительный торговый баланс составил 33,1 миллиарда долларов", — добавил он.

Глава Миннацэкономики отметил, что в обрабатывающей промышленности сохраняется положительный рост в 18 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Акмолинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. В разрезе отраслей это машиностроение, в том числе в автомобилестроении и производстве электрического оборудования. Также рост производства зафиксирован в таких отраслях, как продукты питания, продукты нефтепереработки, продукция химической промышленности, напитки, пластмассовые изделия, лёгкая промышленность.