Бум жилищного строительства: ввод квартир в стране вырос почти на 60%

В марте было введено 10,5 тысячи квартир. Это на 57% (3,8 тысячи единиц) больше, чем годом ранее. Так много в начале весны не было с 2019 года, передает BaigeNews со ссылкой БНС АСПиР РК.



Чуть более половины общего прироста обеспечил Алматы. Число квартир, введенных в городе, к тому же месяцу 2023 года утроилось, достигнув 3 тысячи единиц. Таким образом доля Алматы в общем объеме ввода составила 29%. Напомним, в феврале она равнялась 7%.



Показатель Астаны оказался еще выше – 3,7 тысячи единиц. Однако в годовом выражении он прибавил лишь 11%. Отметим, на столицу приходится 35% всего ввода.



Добавим, что рост общего числа введенных квартир отмечается и по итогам первого квартала – на 20%, до 25,4 тысячи единиц (г/г). В этом случае больше всех постаралась Астана, сформировав 70% совокупного прироста. По итогам января-марта в городе было введено 11,2 тысячи квартир (+34%). А в Алматы результат – 4,7 тысячи единиц (-7%).