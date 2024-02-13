Ввести наказание за сталкинг предложила депутат в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ввести административную ответственность за навязчивое преследование предложила депутат Сената Парламента РК Жанна Асанова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Сталкинг – это навязчивое преследование. К сожалению, в стране это у нас законодательно не отрегулировано. Я думаю, нам всем стоит обратить внимание на эту проблему. Каким-то образом ввести изменения в Административный кодекс", - сказала Асанова на круглом столе по профилактике бытового насилия.
По словам депутата, во многих странах, в том числе в США, Германии, Великобритании и Норвегии, за сталкинг уголовно наказывают.
Также сенатор отметила, что сталкинг в Казахстане присутствует, так как преследовать кого-либо в нашей стране несложно. Между тем, такое преследование может иметь серьёзные последствия.
"Психологическое состояние жертвы, как правило, неустойчивое. Очень серьёзная проблема возникает. Человек под воздействием давления впадает в депрессию, появляется чувство страха, меняется его жизнь", - пояснила сенатор.
Самое читаемое
- Жителям Астаны пришли слишком большие суммы за комуслуги: в чём причина?
- Недовольных много: чемпион из Кокшетау рассказал о мертвых душах в областном спорте
- Бывший премьер Нидерландов и его жена совершили эвтаназию
- Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов
- Я его увидел: бизнесмены сгоревшего рынка "Акшын" нашли свое золото