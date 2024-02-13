Ввести наказание за сталкинг предложила депутат в Казахстане

Ввести административную ответственность за навязчивое преследование предложила депутат Сената Парламента РК Жанна Асанова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сталкинг – это навязчивое преследование. К сожалению, в стране это у нас законодательно не отрегулировано. Я думаю, нам всем стоит обратить внимание на эту проблему. Каким-то образом ввести изменения в Административный кодекс", - сказала Асанова на круглом столе по профилактике бытового насилия.

По словам депутата, во многих странах, в том числе в США, Германии, Великобритании и Норвегии, за сталкинг уголовно наказывают.

Также сенатор отметила, что сталкинг в Казахстане присутствует, так как преследовать кого-либо в нашей стране несложно. Между тем, такое преследование может иметь серьёзные последствия.