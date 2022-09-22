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  • Втрое увеличилось число подтверждённых случаев COVID-19 в Казахстане с начала недели
BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев 22 Сентября, 08:40
586
Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Втрое увеличилось число подтверждённых случаев COVID-19 в Казахстане с начала недели

В Казахстане втрое увеличилось число подтверждённых случаев COVID-19 с начала недели. За минувшие сутки в стране коронавирусной инфекцией заразились 151 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

По данным комитета, за прошедшие сутки зарегистрирован 151 новый случай заражения КВИ, что втрое превышает показатели, зафиксированные 19 сентября. В понедельник в стране лабораторно подтвердили 49 заболевших. 

Больше всего инфицированны в Акмолинской области - 35, Астане - 16, Костанайской области - 14, Алматы - 13, Карагандинской области - 12, СКО - 11. В остальных регионах максимальное число заразившихся - 10 человек.

Всего в стране подтверждено 1 392 885 случаев КВИ, из них 21 сентября: 

  • в Астане – 16,
  • в Алматы – 13,
  • в Шымкенте – 1,
  • в Акмолинской области – 35,
  • в Актюбинской области – 9,
  • в Алматинской области – 1,
  • в Жетысуской области - 2,
  • в Атырауской области – 2,
  • в ВКО – 8,
  • в Абайской области - 4,
  • в Жамбылской области – 1,
  • в ЗКО – 10,
  • в Карагандинской области – 12,
  • в Улытауской области - 4,
  • в Костанайской области – 14,
  • в Кызылординской области – 0,
  • в Мангистауской области – 1,
  • в Павлодарской области – 5,
  • в СКО – 11,
  • в Туркестанской области – 2.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в Казхстане 2672 человека. 

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#статистика #коронавирус #КВИ
Журналист
22 Сентября, 08:40
586
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