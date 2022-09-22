Втрое увеличилось число подтверждённых случаев COVID-19 в Казахстане с начала недели

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане втрое увеличилось число подтверждённых случаев COVID-19 с начала недели. За минувшие сутки в стране коронавирусной инфекцией заразились 151 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

По данным комитета, за прошедшие сутки зарегистрирован 151 новый случай заражения КВИ, что втрое превышает показатели, зафиксированные 19 сентября. В понедельник в стране лабораторно подтвердили 49 заболевших.

Больше всего инфицированны в Акмолинской области - 35, Астане - 16, Костанайской области - 14, Алматы - 13, Карагандинской области - 12, СКО - 11. В остальных регионах максимальное число заразившихся - 10 человек.

Всего в стране подтверждено 1 392 885 случаев КВИ, из них 21 сентября:

в Астане – 16 ,

, в Алматы – 13 ,

, в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 35 ,

, в Актюбинской области – 9,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области – 2,

в ВКО – 8,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 12 ,

, в Улытауской области - 4,

в Костанайской области – 14 ,

, в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 11,

в Туркестанской области – 2.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в Казхстане 2672 человека.