  • 29 Августа, 23:27
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Вторые сутки без воды: крупную аварию не могут устранить в Караганде

Сегодня, 22:32
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:32
Сегодня, 22:32
152
Фото: pxhere.com

Прорыв трубы диаметром 800 мм почти на двое суток оставил без воды значительную часть жителей Караганды и пригорода, передаёт BaigeNews.kz.

Аварию устраняют даже в тёмное время суток.

"Продолжаются аварийные работы по ликвидации аварии на водоводе диаметром 800 мм по улице Аманжолова,162а. Подвоз воды организован. Приносим извинения за неудобства", - сообщили в компании "Караганды Су".

 
 
 
 
 
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Публикация от ТOO "Қарағанды Су" (@karagandysu)

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