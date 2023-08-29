Вторые сутки без воды: крупную аварию не могут устранить в Караганде
Сегодня, 22:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:32Сегодня, 22:32
152Фото: pxhere.com
Прорыв трубы диаметром 800 мм почти на двое суток оставил без воды значительную часть жителей Караганды и пригорода, передаёт BaigeNews.kz.
Аварию устраняют даже в тёмное время суток.
"Продолжаются аварийные работы по ликвидации аварии на водоводе диаметром 800 мм по улице Аманжолова,162а. Подвоз воды организован. Приносим извинения за неудобства", - сообщили в компании "Караганды Су".
Посмотреть эту публикацию в Instagram