Вторые сутки без воды: крупную аварию не могут устранить в Караганде

Прорыв трубы диаметром 800 мм почти на двое суток оставил без воды значительную часть жителей Караганды и пригорода, передаёт BaigeNews.kz.

Аварию устраняют даже в тёмное время суток.

"Продолжаются аварийные работы по ликвидации аварии на водоводе диаметром 800 мм по улице Аманжолова,162а. Подвоз воды организован. Приносим извинения за неудобства", - сообщили в компании "Караганды Су".