Вторую в Казахстане ледовую арену для парахоккеистов открыли в Талдыкоргане

В Талдыкоргане состоялось открытие крытого ледового комплекса "Жетысу Арена", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Горожане увидели показательные выступления по шорт-треку, фигурному катанию и товарищескую игру юных хоккеистов.

"Круглогодичная тренировочная ледовая арена соответствует всем нормам и регламентам международных федераций коньковых видов спорта. Она крытая, поэтому будет работать все 12 месяцев в году. Её общая площадь составляет 2 235,8 квадратных метров. Комплекс оборудован профессиональным технологическим оборудованием (холодильное оборудование, ледозаливочное оборудование, спортивное оборудование), которое позволяет поддерживать ледовое поле в надлежащем состоянии круглый год. Общая площадь ледового поля составляет 1 456 квадратных метров. По периметру ледовое поле ограждено специализированным хоккейным бортом, предназначенным как для обычного хоккея с шайбой, так и для проведения параолимпийского хоккея — следж-хоккей", — рассказали в акимате.

К слову, в Казахстане работает всего две ледовые арены, предназначенные для следж-хоккея: СК "Тарлан" в Астане и СК "Жетысу Арена" в Талдыкоргане. Здесь можно проводить мероприятия городского, областного и республиканского масштаба, учебно-тренировочные сборы, а также культурно-массовые мероприятия, которые также способствуют популяризации зимних олимпийских коньковых видов спорта.

Для спортсменов и посетителей оборудованы четыре раздевалки с душевыми комнатами и санузлами. На втором этаже арены расположен зал для проведения ОФП и хореографии, общая площадь которых составляет 100 квадратных метров. Тем самым на данной локации можно проводить полный цикл учебно-тренировочного процесса, не покидая пределы комплекса.