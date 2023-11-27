Вторую нитку магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" запустили в Мангистау

В Мангистау для обеспечения стабильного газоснабжения реализуют сразу несколько проектов, в том числе запустили вторую нитку магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен", передаёт BaigeNews.kz.

В регионе потребляют природного газа больше, чем где-либо в Казахстане. В прошлом году на область пришлось 2,6 миллиарда кубических метров, что составляет 19 процентов от всей потребности внутреннего рынка республики.

По поручению президента страны в октябре 2023 года был дан старт подаче газа по второй нитке магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" протяженностью 308 километров. Её строительство осуществлялось в рамках Комплексного плана социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы. Об этом сообщил Нурлан Ногаев в ходе пресс-конференции.

В Мангистауской области полным ходом идёт реализация проектов в сфере газификации, что позволит увеличить мощность и пропускную способность газотранспортной системы, покрыть растущие объёмы потребления природного газа в регионе. Они играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны, позволяют создать новые производственные мощности. Проекты реализованы при поддержке Qazaq Gaz и Фонда "Самрук-Казына"

Запуск второй нитки газопровода "Бейнеу-Жанаозен" обеспечит стабильное газоснабжение населённых пунктов, крупных промышленных объектов, а также основного энергопредприятия Мангистауской области — ТОО "МАЭК", генерирующего тепловую и электрическую энергию.

Его пропускная способность составляет 5,8 миллиарда кубометров в год. Ранее газопровод "Окарем-Бейнеу" по этому маршруту обеспечивал прокачку чуть более трёх миллиардов кубометров. Теперь же общая пропускная способность двух газопроводов достигнет порядка девяти миллиардов кубометров в год, что в полной мере покрывает потребности региона.

Для устойчивого газоснабжения из республиканского бюджета на реализацию проекта по строительству четвёртой нитки магистрального газопровода "Жанаозен-Актау" выделено 5,3 миллиарда тенге (148 километров сетей газоснабжения).

"По поручению президента завершены работы на газопроводе высокого давления от АГРС в районе села Курык от "Сарша" до гостиницы "Риксос" в курортной зоне "Теплый Пляж". Проект позволит обеспечить газом поселок Курык и расположенные поблизости производственные объекты. Это очень важный проект для развития пляжного туризма", - сообщил Ногаев.

В рамках "Каспийского энергетического хаба" для газоснабжения новых микрорайонов идёт строительства магистрального газопровода с автоматизированной газораспределительной станцией, начинающегося с трубопровода МГ "Жанаозен - Актау".

Газопровод протяженностью 52 километра позволит обеспечить теплом и товарным газом около 150 тысяч жителей новых микрорайонов Актау, сёл Кызылтобе, Даулет и Баянды Мунайлинского района, а также Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района. Планируется завершить проект до конца года, для этого из республиканского бюджета выделено 3,7 миллиарда тенге.