Вторая двойня подряд родилась в семье из ЗКО

Фото: mgorod.kz

У семейной пары из ЗКО родилась вторая двойня подряд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Радостной новостью поделились в Бурлинской районной больнице. Здесь второй год подряд шестого июля рождается двойня. Если в прошлом году в стенах медучреждения на свет появились девочки, то в этом году родились два богатыря.

"Сегодня ещё в одной семье большая радость. Ведь если в 2020 году у них родились две девочки двойни, то сегодня появились на свет два мальчика. Дети рождены путём кесарева сечения", – отметили в Бурлинской ЦРБ.

Мама и малыши чувствуют себя хорошо.