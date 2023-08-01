"Всё развалилось за три года": премьер раскритиковал состояние спортобъектов в Казахстане

Фото: пресс-служба правительства РК

Директорам школ запретили закрывать спортивные площадки во внеурочное время.

В правительстве обратили внимание на многочисленные жалобы населения на проблемы по доступу к спортивным объектам и сооружениям, передаёт Baigenews.kz.

"Местные власти не прилагают должных усилий для решения поднимаемых жителями вопросов. К примеру, в поселке Майкаин Баянаульского района Павлодарской области разваливается стадион, отремонтированный в 2020 году. На данном объекте почти все пришло в негодность за 3 года: от покрытия футбольного поля и беговых дорожек до трибун и раздевалок", - заявил премьер-министр Алихан Смаилов во время заседания кабмина.

По словам премьера, в вахтовом поселке АО "Шубарколь комир" в Карагандинской области обрушился спортивный зал, что говорит о запущенности данного объекта. В небольшом селе Шикудык Актюбинской области в Теректинской школе вовсе отсутствует спортивный зал, в котором могли бы заниматься спортом не только школьники, но и все желающие жители.

"Кстати, у нас до сих пор немало школ, которые не имеют спортивных залов. И это не только в небольших селах, но и в крупных городах. Не хватает преподавателей физкультуры и профессиональных тренеров. Кроме того, общественность остро воспринимает ситуацию по затянувшемуся строительству национального университета спорта в Астане и центра олимпийской подготовки в Алматинской области", - сообщил глава правительства.

Алихан Смаилов также сказал, что спортивные площадки и спортзалы в школах должны быть доступными и во внеурочное время.