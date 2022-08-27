Всё познаётся в сравнении: Казахстан входит в топ-10 стран с самыми низкими ценами на жильё — аналитики

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Уровень финансовой доступности жилья с учётом средних зарплат в Казахстане превышает показатели стран СНГ

Жильё в Казахстане, несмотря на заметный рост цен в стране и мире, всё ещё остаётся достаточно дешёвым. В рейтинге стран по стоимости жилья в центре города, по данным Numbeo, Казахстан входит в топ-10 стран с самыми низкими ценами, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.

Жильё в центре города обходится в Казахстане в среднем в 927,2 доллара США за кв. м. Это 10-е место в рейтинге из 106 стран. Примечательно, что кроме РК в топ-10 стран не вошла ни одна страна СНГ. В целом самое дешёвое жильё находилось в гораздо менее благополучных и развитых странах, чем наша республика. Так, топ-3 в секторе составили Пакистан (585 долларов за кв. м.), Египет (618,2 доллара) и Венесуэла (672,1 доллара).

Среди прочих стран СНГ, помимо Казахстана, наиболее демократичны цены в Молдове (1047,9 доллара за кв. м.) и Узбекистане (1083,4 доллара). В обеих странах доходы населения значительно ниже, чем в Казахстане. Дороже, чем в Казахстане, стоило также жилье в Украине (у Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус) — (1181,9 доллара за кв. м.), Азербайджане (1306,6 доллара), Беларуси (1629,1 доллара), Армении (2228,1 доллара) и России (3258,2 доллара за кв. м. и сразу 76-е место из 106).

Самые дорогие "квадраты" и самые высокие цены на жильё были отмечены в Гонконге, Сингапуре и Южной Корее.

Впрочем, ещё более показателен тот факт, что жильё в Казахстане не только дёшево, но и относительно доступно для населения. Мы соотнесли стоимость квадратного метра жилья в центре города и "чистую" (то есть после уплаты налогов) месячную зарплату в рассматриваемых 106 странах, составив рейтинг по количеству "квадратов", которые на эту зарплату можно купить. Примечательно, что в десятку лучших по финансовой доступности жилья государств не вошла ни одна страна из тех, где жильё самое дешёвое.

Позиция Казахстана остаётся хорошей, более того — лучшей среди всех стран СНГ. Так, Казахстан занимает 31-е место из 106: в республике на среднюю "чистую" зарплату можно приобрести в среднем 0,45 кв. м. жилья в центре города. Близкие к казахстанским показатели (то есть порядка 0,5 кв. м. на среднюю зарплату после уплаты налогов) наблюдаются в таких развитых странах, как, к примеру, Новая Зеландия, Великобритания, Испания, Финляндия, Канада, Швейцария и так далее.

Достаточно хорошие показатели доступности среди стран СНГ, помимо Казахстана, демонстрирует только Молдова: 0,38 кв. м. жилья в центре города на одну "чистую" зарплату. Худшие же показатели среди стран содружества наблюдаются в Армении (всего 0,21 кв. м.), а в целом среди рассматриваемых стран — в Гонконге (лишь 0,09 кв. м.), Шри-Ланке (0,1 кв. м.) и Китае (0,11 кв. м.).

В то же время важно понимать: среднестатистическая "чистая" зарплата — на то и среднестатистическая, что получает её далеко не каждый. В Казахстане немало социально уязвимых граждан, которые остро нуждаются в жилье. В этом случае на помощь приходят госпрограммы.

В целом жилищные госпрограммы в Кахахстане, с одной стороны, поддерживают платёжеспособный спрос населения на недвижимость, а с другой — влияют таким образом на развитие и рост жилищного строительства. Так, взрывной рост жилищной застройки — а, соответственно, и развитие урбанизации, предусмотренной Целями устойчивого развития ООН, — начался в РК после старта программы "Нұрлы Жер" (ключевой оператор — Отбасы банк) в 2015 году. Тогда рост жилых площадей, введённых в эксплуатацию, составил сразу 18,9% за год, до 8,9 млн кв. м.

Более того, несмотря на волны кризисов, включая санкционный, коронавирусный и прочие, жилищное строительство в Казахстане сохраняет темпы роста. К примеру, в 2021 году в эксплуатацию ввели уже 17,1 миллиона кв. м. жилья — на 11,4% больше, чем в 2020-м. И даже в "коронакризисном" 2020-м рост составлял сразу 16,7%, до 15,3 миллиона кв. м.

Таким образом, госпрограммы, являясь драйвером рынка жилстроя, в то же время помогают сохранить определённый уровень доступности жилья. Заметим: отражённая в рейтингах Numbeo картина — с одними из самых низких в мире цен и одновременно хорошими показателями финансовой доступности недвижимости — наблюдаются в Казахстане, несмотря на рост цен в секторе. Впрочем, это как раз неудивительно с учётом того, что резкое удорожание жилья — общемировой тренд, и Казахстан тут не исключение.

К слову, общемировой тенденцией является и удорожание стройматериалов, и в целом рост инфляции. Так, в первом квартале текущего года удорожание жилья в Казахстане составило 16,8% за год (речь про новое жильё). Годовая инфляция в Казахстане в этом же периоде составляла 9,8%.

Для сравнения: в Чехии, одной из наиболее успешных стран ЕС, при инфляции в 11,2% удорожание жилья составляло 18,1%, а в Словакии при инфляции в 9,3% рост цен на жильё достигал 15,4%. В США инфляция составила 8%, рост цен на жильё — 10,9%, а в Турции при колоссальной инфляции в 54,8% жильё подорожало сразу на 30,3%.

Неудивительно, что в сложившейся ситуации жильё в РК остаётся сравнительно недорогим и относительно доступным.