Вспышку бруцеллёза зафиксировали на севере Казахстана

Вспышку бруцеллёза зафиксировали в селе Ленинское на севере Казахстана. Инфекцию выявили у более чем 60 голов крупнорогатого скота, который принадлежал частным крестьянским угодьям. Сельчанам уже начали выплачивать компенсацию. Однако фермеры недовольны суммой выплат и результатами экспертизы, - передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Две последние коровы жительницы села Ленинское Гульбахши Сыздыковой заболели бруцеллезом. Сейчас её хозяйство пустует. А ведь скот был единственным доходом и источником пропитания, сокрушается женщина.

"У меня были две коровы, и забрали их обоих. До этого забрали одну, теперь приехали и за второй. Я не знаю, где и как мы заработаем себе на жизнь. Работы нет, остались копейки. За полцены вывозят. На компенсацию, которую нам выплачивают не то что корову, теленка не купишь", - рассказала жительница села Ленинское Гульбахша Сыздыкова.

А вот другой житель села Ерсаин Оразалин лишился своей единственной коровы. Пенсионер не верит, что животное могло быть зараженным. По его словам, чтобы выявить бруцеллез, специалисты взяли лишь одну пробу, после которой скотину сразу увезли. Мужчина негодует – 30% компенсация не покрывает все расходы и потери.

"Это обидно. Нам нужно содержать скот, чтобы жить. А содержать скот непросто, нужно за ним ходить, ухаживать, косить траву, давать воду, собирать сено. Если скот держим, то мясо есть, если продаем, то есть деньги. Нам говорят, нужно развивать село, но как в селе жить без скотины? Если заберут скот, у нас не будет работы", - поделился житель села Ленинское Ерсаин Оразалин.

Специалисты при плановом обследовании выявили бруцеллез у 64 домашних животных. В селе введены ограничительные меры. Сейчас берутся пробы и осматривается оставшееся поголовье. Между тем, в областном управлении ветеринарии заверили, что все владельцы скота получили компенсацию.

"Владельцы могут сами на ветстанции осуществить забой скота, а также в частных учреждениях, то есть у частных предпринимателей. На сегодняшний день выплачено за 41 голову КРС 5,3 млн тенге", - сообщил пресс-секретарь областного Управления ветеринарии Аманжол Нуртазин.

Сообщается, что 30% компенсации оплатят из областного бюджета, остальные 70% – на местах убоя. Всего с начала года в 5 районах области бруцеллез обнаружили у 170 голов крупного рогатого скота. В прошлом году выявлено 722 факта заболевания.