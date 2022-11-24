Всеобщее декларирование: сколько денег сотрудникам госкомпаний разрешено хранить дома

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В Комитете госдоходов Министерства финансов РК разъяснили, вправе ли хранить наличные деньги дома сдающие декларацию о доходах, передаёт BaigeNews.kz.

"В декларации об активах и обязательствах подлежат отражению наличные деньги, не превышающие 10 000-кратный размер МРП. При этом законодательством не предусмотрен запрет на хранение наличных денег свыше 10 000 МРП. В связи с чем физические лица вправе самостоятельно решать вопросы хранения денег в наличной или безналичной форме, а также их сумму", - сообщается в пресс-релизе.

В КГД напомнили, что нНа втором этапе Всеобщего декларирования с 1 января 2023 года декларацию об активах и обязательствах должны сдавать работники квазигоссектора, государственных учреждений и их супруги.

Ранее ДГД Алматы ввёл в заблуждение, сообщив, что превышающая 10 000 МРП сумма должна быть размещена на банковских счетах до 31 декабря 2022 года.