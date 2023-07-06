Всемирный день кардиолога отмечают казахстанские медики

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6 июля отмечается Всемирный день кардиолога. Знаменательная дата появилась в 2000 году по инициативе Всемирной федерации сердца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Врач-кардиолог занимается изучением, диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Медики отмечают, что в 90 процентах случаев серьёзных болезней сердца и сосудов можно избежать, если регулярно проходить медосмотры и заниматься профилактикой.

"При симптомах сильной потливости, стремительного увеличения массы тела, болезненности в области грудной клетки, нарушении сердечного ритма, головокружения, истощения, сильного сердцебиения необходимо обращаться к врачу-кардиологу за консультацией. Кардиологи называют несколько факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. К основным из них относятся: малоподвижность, курение, ожирение, эмоциональное напряжение, употребление чрезмерного количества соли, алкоголя, неправильное питание. Все эти причины приводят к увеличению нагрузки на сердце и сосуды", — отмечают врачи.

Ежегодно в Казахстане впервые диагностируют болезни системы кровообращения (БСК) у 600 тысяч пациентов и умирают от БСК 40 тысяч человек.

Всего в стране кардиологическую, кардиохирургическую и интервенционную кардиологическую помощь оказывают в 57 медицинских организациях, где развернуты 848 кардиохирургических коек и 3 800 кардиологических коек.

Скрининг на заболевания болезней системы кровообращения за первый квартал 2023 года осмотрено 30 859 пациентов, у 1 132 пациентов выявлены БСК, взято на диспансерный учет 987 пациентов.

За первый квартал 2023 года пролечено более 92 тысяч пациентов с БСК, всего за 2022 год было пролечено 335 тысяч пациентов.

В Казахстане действуют различные Дорожные карты по совершенствованию оказания медицинской помощи при болезнях системы кровообращения, инсульте, а также травмах, атеросклерозе и нарушениях липидного обмена сердца.