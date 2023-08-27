Всемирный день чистоты проведут в Казахстане
Сегодня, 01:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:25Сегодня, 01:25
159Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Казахстане 16 сентября проведут ежегодную экологическую акцию "Всемирный день чистоты", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.
"Участие Казахстана во всемирной акции "World Cleanup Day 2023" позволит позиционировать Казахстан как участника глобальных мировых экологических акций, страны, реализующей принцип "зелёной" экономики и достижение Целей устойчивого развития 2030", - отметили в Минэкологии.
В ведомстве призвали жителей Казахстана поддержать инициативу и принять участие в данной акции.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген удивил поклонников новой песней
- Деньги на ветер: почему в ВКО ремонт дорог затягивается на много лет?
- Семейная пара без ног из Карагандинской области вдохновляет своим оптимизмом
- Ярмарка пройдёт в Астане в рамках Дней культуры Таджикистана
- Уроженка Казахстана находилась на борту разбившегося самолета Евгения Пригожина