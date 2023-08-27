  • 27 Августа, 02:37
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Всемирный день чистоты проведут в Казахстане

Сегодня, 01:25
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:25
Сегодня, 01:25
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Казахстане 16 сентября проведут ежегодную экологическую акцию "Всемирный день чистоты", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.

"Участие Казахстана во всемирной акции "World Cleanup Day 2023" позволит позиционировать Казахстан как участника глобальных мировых экологических акций, страны, реализующей принцип "зелёной" экономики и достижение Целей устойчивого развития 2030", - отметили в Минэкологии.

В ведомстве призвали жителей Казахстана поддержать инициативу и принять участие в данной акции.
 

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