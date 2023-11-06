Все права и обязательства будут соблюдены – правительство Казахстана о работе ArcelorMittal Temirtau

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан опубликовало текст заявления касательно передачи ArcelorMittal Temirtau правительству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"С глубокой скорбью сообщаем вам, что в ранние часы субботы, 28 октября 2023 года, на угольной шахте Костенко компании ArcelorMittal Temirtau (АМТ) произошла катастрофа, в результате которой погибли 46 мужественных шахтеров. Предпринимаются все усилия для поддержки семей погибших шахтеров, и ведется расследование причин происшествия", - говорится в заявлении.

Как отметили в Минпромышленности, переговоры о передаче собственности ArcelorMittal Temirtau правительству Казахстана велись на протяжении нескольких месяцев, и недавно правительство Республики Казахстан и ArcelorMittal достигли предварительного согласия относительно будущего направления деятельности сталелитейных и горнодобывающих операций АМТ, а также ее дочерних предприятий.

"ArcelorMittal Temirtau является одним из важнейших поставщиков стали на внутреннем и региональном рынках. На протяжении многих лет компания зарекомендовала себя как стратегический партнер для потребителей стали на всех выбранных рынках. Поэтому будут предприняты все усилия для того, чтобы деятельность АМТ была организована с эффективным планированием и чтобы избежать любых неудобств для ее заинтересованных сторон. Мы хотим заверить всех заинтересованных сторон АМТ, особенно его клиентов, подрядчиков, поставщиков, что: Все права и обязательства, связанные с ArcelorMittal Temirtau (АМТ) (включая сталелитейный завод в Темиртау, угольное подразделение, Оркен, дочерние предприятия, включая трубный завод в Актау и представительства в странах СНГ), будут соблюдены", - подчеркнули в министерстве.

Правительство Республики Казахстан и АМТ обеспечат полное продолжение бизнеса в отношении соблюдения всех прав и обязательств АМТ, включая поставочные соглашения с клиентами, прием товаров и услуг, включая услуги подрядчиков от поставщиков, обязательства перед сотрудниками и т. д.

Бизнес-процессы АМТ, включая бронирование заказов, заключение контрактов, отправки, выставление счетов и заключение контрактов с поставщиками, функционируют в обычном режиме.

"АМТ будет продолжать поддерживать статус надёжного партнёра для своих клиентов и будет стремиться делать это и в будущем", - заверили в ведомстве.