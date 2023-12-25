Все ограничения для транспорта сняли на автодорогах в Казахстане

На автодорогах республиканского значения в настоящий момент нет ограничений движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Сообщается, что в связи с улучшением погодных условий и очисткой проезжей части ограничения движения сняты на пяти участках автомобильных дорог: на трёх участках в Акмолинской области и на участках в Карагандинской и Павлодарской областях.

Отмечается, что к этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 640 единиц техники.