Вращающееся ограждение установили на трассе "Екатеринбург-Алматы"

На одном из участков республиканской трассы "Екатеринбург-Алматы" установили барьерное ограждение нового типа. В чём его преимущества, рассказали в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"Роликовое барьерное ограждение, рассеивающее энергию удара, устанавливают на островке безопасности, находящемся на 1246 километре дороги "Екатеринбург-Алматы" (рядом с развязкой Тлендиева в черте Астаны). Преимуществом устройства является то, что конструкция преобразовывает энергию столкновения в энергию вращения. За счёт вращения барабанов попавшее в аварию транспортное средство не отбрасывает от ограждения, оно продолжает движется вдоль него. Соответственно, транспорт остаётся на проезжей части", - пояснили в "КазАвтоЖоле".

Подобные устройства применяют на сложных участках дорог: крутых поворотах, скалистых дорогах, въездах и выездах из туннелей, развязках, автомагистралях, перекрёстках для повышения безопасности пассажиров и водителей.

В течение месяца роликовое барьерное ограждение появится также близ посёлка Талапкер в Акмолинской области на 1239 километре трассы “Екатеринбург-Алматы”.