Врач назвала максимальный срок безопасного хранения салатов

Доедание новогодних салатов на следующий день может быть опасно для здоровья, предупредила в беседе с "Лентой.ру" врач-гастроэнтеролог, диетолог Инна Заикина. Она назвала максимальный срок безопасного хранения салатов, передаёт BaigeNews.kz

Салаты признаются любимыми блюдами многих людей, причем лидерами считаются многокомпонентные салаты с майонезной заправкой, "Оливье", "Селедка под шубой", отметила диетолог.

"Надо знать, что такие блюда относятся к скоропортящимся: в блюде могут смешиваться продукты с разными сроками хранения, а жировая заправка является питательной средой для размножения микроорганизмов, продуцирующих токсины. В связи с чем можно получить пищевое отравление как при несоблюдении санитарных норм во время приготовления, так и сроков хранения блюда. В группе риска лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта", — предостерегла Заикина.

По словам специалиста, разумным было бы приготовить ингредиенты для таких салатов из свежих продуктов непосредственно в тот же день, когда и планируется праздничный стол, а хранить их обязательно в холодильнике.

Безопасность приготовленных компонентов салата в таком случае гарантируется в течение 18 часов. Срок хранения уже заправленного салата сокращается до 12 часов, даже если хранится в холодильнике. На праздничном столе в готовом виде не стоит оставлять подобные салаты более, чем на 6 часов.