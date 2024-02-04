Врач назвал продукты, способные спровоцировать рак

Еда и напитки могут спровоцировать развитие онкологии у людей. О том, какие категории продуктов наиболее опасны. Об этом телеканалу "МИР 24" рассказала врач-терапевт Варвара Рубан, передаёт BaigeNews.kz.

Специалист отметила, что алкоголь может вызвать рак желудка, пищевода, печени и других органов, связанных с питанием.

"Красное мясо тоже приносит вред, если есть его слишком часто. При расщеплении мяса в ЖКТ образуются нитросоединения, которые воздействуют на слизистую кишечника — это может привести к новообразованиям (а у мужчин ещё и возникает риск развития опухолей простаты)", — рассказала Рубан.

Врач подчеркнула, что пережаривать мясо нельзя, так как особо опасна хрустящая корочка, образующаяся на нем. Сосиски и колбасы также не являются полезными для организма из-за того, что в них содержатся нитраты, которые в желудке преобразуются в канцерогены.

По словам Рубан, овощи и фрукты, которые на прилавках магазинов выглядят "идеальными", обрабатываются составом, в них есть канцерогены. Таких продуктов следует избегать или тщательно мыть перед употреблением.

В копчёных продуктах канцерогеном являются вещества, оседающие на них при сжигании топлива, а в соленьях естественным путем образуются опасные диметилнитритные амины. Исключение — квашеная капуста, в ней эти вещества отсутствуют.

Специалист отметила, что в соусах и маргарине содержатся измененные жировые молекулы, также являющиеся канцерогенами. Эти трансжиры встречаются и в фастфуде, печенье, конфетах. Опасна и газировка, в неё добавляют красители и подсластители.

Рубан отметила, что риск возникновения рака зависит от генетической предрасположенности и частоты употребления продуктов, опасных для здоровья.