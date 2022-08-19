Впервые за 30 лет глава МИД Казахстана посетил Вьетнам

Фото: Телеграм-канал МИД РК

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам, передет BaigeNews.kz. Об этом сообщил официальный новостной канал МИД.

"Визит министра иностранных дел Казахстана в эту страну состоялся впервые за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений между двумя государствами", — отметили в ведомстве.

Официальная часть визита в Ханой началась с церемонии возложения венков к Мавзолею Хо Ши Мина, говорится в сообщении министерства.