Возможно ли искоренить пытки в Казахстане? Мнения экспертов

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Чувствительный вопрос обсуждают в Алматы участники международной конференции, посвященной предупреждению пыток и жестокого обращения с арестованными и заключенными. Мероприятие организовал Совет Европы совместно с Генпрокуратурой РК, Уполномоченным по правам человека и Комиссией по правам человека при Президенте РК для стран Центральной Азии. Корреспондент BaigeNews.kz пытался выяснить, что нужно изменить в Казахстане, чтобы выполнить поручение Касым-Жомарта Токаева об искоренении пыток в правоохранительной системе.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев рассказал, что с начала 2023 года к нему поступило 87 жалоб от казахстанцев на различные нарушения прав человека, в том числе 24 жалобы на правоохранительные органы. Но абсолютный рекорд был зафиксирован в 2022 году, на который пришлись январские события — количество жалоб составило 3874 (в том числе 1152 жалобы на правоохранителей), что почти в три раза больше, чем в 2021 году.

"Мы видим, что статистика растёт, в том числе, вероятно, в силу открытия наших офисов по всей стране, а также возможности подавать жалобы через портал электронного правительства. Если говорить о жалобах в отношении правоохранительных органов, то они касаются общих вопросов пенитенциарной системы и возникновения конфликтов, а также несогласия с курсовыми решениями. На первом месте вопросы о социальных правах, а также вопросы социального обеспечения в связи со здоровьем и защита трудовых прав", - сказал Артур Ластаев.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов добавил, что в 2022 году прокуроры расследовали 445 уголовных дел, связанных с пытками, а с начала 2023 года — 220.

"На данный момент в производстве находится 143 дела, а 48 дел прекратили в связи с реабилитирующими основаниями. Еще по 24 делам прерваны сроки расследования. Пять дел отправлены в суд, обвиняемыми по ним проходят восемь сотрудников МВД и 11 КНБ", - пояснил Берик Асылов.

Посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас отметил, что январские события 2022 года стали тем кризисом, который открыл для страны путь для больших реформ.

"Те реформы, которые страна проводит, мы поддерживаем, в том числе отмену смертной казни, а также работу Казахстана в Совете по правам человека. Казахстанцы ждут окончания расследования по январским событиям, в том числе по фактам пыток, эти дела необходимо довести до конца как можно быстрее. Сегодня говорим про пытки, таких дел было много, например, в Талдыкоргане дело шло долго и мучительно, но виновные были осуждены. В процессе есть ещё несколько дел, все дела должны быть доведены до конца, до судимости", - сказал европейский дипломат.

По мнению европейских экспертов, расследование дел о пытках занимает много времени, потому что Казахстану пока не хватает опыта в расследовании таких дел, а также, по мнению экспертов, расследование возможно происходило в старых условиях, когда институции пытались покрывать одна другую, виновные пытались избежать ответственности.

"Мы на конференции говорим о том, что нужно выучить уроки для того, чтобы это не повторялось. Судимость- не цель. Главная задача, чтобы пыток не было, то есть, предупреждение этих инцидентов", - отметил Кестутис Янкаускас .

Что сделано?

Сегодня в Казахстане на уровне законодательства уже внесли ряд важных изменений для противодействия пыток. К примеру, с марта появилось определение жестокого, унижающего достоинства обращения с человеком, а также прописан такой термин, как лицо, выступающее в официальном качестве.

Для предотвращения пыток в отношении заключенных 52 колонии оснастили видеонаблюдением — теперь прокуроры могут, не выходя из кабинетов, видеть всё, что там происходит. Ещё 27 колоний обещают дооснастить к концу года. В органах полиции стоят 22 тысячи видеокамер.

"Мы видим, что камеры дисциплинируют, и это отражается в статистике — количество жалоб со стороны осужденных на пытки уменьшилось с 36 до пяти. Число жалоб осужденных на пытки в этом году снизилось в 7 раз (с 36 до 5). Вместе с МВД продолжаем оснащение камерами, чтобы просматривалось всё. К тому же, 94% уголовных дел расследуется в электронном формате. Благодаря этому весь процесс видят судья, прокурор и адвокат, шансов для давления и фальсификаций становится гораздо меньше. Новая система ведёт анализ данных по заявлениям и уголовным делам о пытках. Так мы выявляем подраздления правоохранительных органов, где фиксируется много таких фактов, и отрабатываем с ними", - сказал Берик Асылов.

Посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас отметил, что внедрение камер наблюдения, поможет Казахстану двигаться вперед в плане противодействия пыток. А также объективное расследование уголовных дел, связанных с пытками, даст понимание, что государство не терпит этого явления, и все мерзавцы будут наказаны.

И что всё-таки мешает победить пытки?

Председатель комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов считает, что несмотря на принимаемые меры, некоторые сотрудники правоохранительных органов всё равно совершают пытки, несмотря на то, что они запрещены и наказуемы. И приводит аналогии с другими преступлениями — запрещено воровать, но некоторые воруют, нельзя убивать, но убийства до сих пор происходят.

"Одно время у меня сложилось такое ощущение, что причина пыток— это недоработки воспитания. С другой стороны, при приёме в органы проводится медицинское обследование, в том числе у психиатров, психолов. Сейчас в ходе анализа мы понимаем, что есть другие причины. И самая главная из них - это недостатки в законодательстве, регулирующем уголовные процессы. Нужно делать больше, чем уже сделано, вносить новые поправки в уголовно-процессуальные кодексы", - сказал Игорь Рогов.

Будучи председателем Конституционного совета в прошлом, Игорь Рогов был свидетелем того, как в 2014 году начиналась реформа Уголовного и Уголовно-процессуального законодательства, и констатирует, что начинания не были доведены до конца.

"Сейчас вот, пусть не обижаются на меня сотрудники правоохранительных органов, наша правоохранительная система напоминает главного героя одного фильма, который стоит в шпагате на двух грузовиках. То есть, наша правоохранительная система одной ногой стоит на старом Советском, другой - на Европейском. Согласитесь, не самая устойчивая позиция. Пришла пора соединить ноги, перейти на современную правовую систему. Я думаю, что наши коллеги нам в этом помогут", - отметил Игорь Рогов.

Он вспомнил, что в советское время работал следователем в Ауэзовском РОВД и не припомнит случаев пыток или избиений подозреваемых со стороны следователей.

"Да, иногда сообщали, что оперативно-розыскные службы при задержании или при первоначальных следственных действиях позволяли себе пытки. Но у следователя тогда не было мотива непременно раскрыть дело и выбить показания, соответственно, не было и пыток. Сейчас разрыв между следствием и оперативно-розыскными службами, которые ведут негласные следственные действия, сохранился. На мой взгляд, необходимо использовать опыт европейских стран. Но ещё более важен опыт реформы правоохранительной системы в постсоветских странах — в Грузии, Украине, странах Балтии. Там по европейскому опыту ликвидировали разрыв между оперативно-розыскными службами и следствием. У нас такой разрыв сохраняется. Практика показывает, что именно на этой стадии, когда дело еще не у следователя, но уже не у оперативно-розыскных служб, чаще всего и происходят эксцессы. Мне кажется, что если мы сделали шаг, нужно сделать второй, и тогда уголовный процесс будет более открытым", - сказал Рогов.

Также он считает, что необходимо сделать главным критерием работы правоохранительной системы не статистику раскрытых преступлений, а реакцию населения на работу правоохранителей.

"Совершенствование законодательства, регламентирующего уголовный процесс, а также реформирование системы отчетности и оценки работы правоохранительных органов — путь к ликвидации пыток", - резюмировал Рогов.

Посол ЕС в РК добавил, что европейские эксперты постоянно находятся на связи с Генпрокуратурой и Минюстом, обмениваются опытом и дают свои рекомендации.

В ходе конференции европейские эксперты дадут дополнительные рекомендации Казахстану и другим странам Центральной Азии по принятию дополнительных мер по борьбе с пытками с учётом нынешней ситуации в каждой из них.