Война с контрафактом в Алматы: когда начнутся проверки бизнеса?

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Казахстанские базары наводнены контрафактной и небезопасной продукцией. Такое заявление делают общественники. Подтвердить или опровергнуть это весьма сложно — ведь плановые проверки и рейды в отношении любого бизнеса в стране запрещены. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, как потребителю обезопасить себя при покупке товаров.

В числе продукции, которая чаще всего может оказаться контрафактом - различные БАДы и препараты, купленные у неофициальных и не зарегистрированных в стране производителей.

Врач, председатель национальной ассоциации "Денсаулык" Бахыт Туменова отмечает, что сегодня никто достоверно не знает, в каком объеме такие добавки завозят в Казахстан нелегально.

"Установить качественно и безопасность попавших в страну нелегальным путём препаратов невозможно, так как в стране нет таких лабораторий, которые могут это установить. По нашей информации, в составе этого нелегального продукта могут быть вещества, не являющиеся ни лекарствами, ни БАДами. Покупателю обещают быстрое чудесное избавление от всех хронических заболеваний, а на самом деле это могут быть, в лучшем случае пустышки, а в худшем негативно влияющие на организм вещества", - констатировала Бахыт Туменова.

Биологически активные добавки на территории Казахстана должны проходить регистрацию точно так же, как лекарственные препараты. В первую очередь они должны быть проверены и занесены в Государственный реестр. Несмотря на это, глава национальной Лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская отмечает, что потребителю будет сложно доказать свою правоту, если он пострадал от препарата купленного у нелегального продавца.

"Те продавцы, которые торгуют этим, они не выдают никаких документов. У них нет никаких сертификатов. Всё, что можно сделать, это вызвать полицию. Она может забрать эту партию до выяснения обстоятельств. А такие партии у них обычно маленькие. То есть, одну партию забирают, другая появляется. Понимаете, в чём проблема? Порой даже государство, и некоммерческие организации через суд не могут с этим разобраться", - отметила Романовская.

В случае, если у человека наступили побочные эффекты после приема таких нелицензированных препаратов, он должен обратиться в медицинскую организацию и на основании заключения врачей подать жалобу в Комитет санитарно-эпидемиологического надзора. И даже в этом случае наказать тех, кто продал некачественный продукт - непросто.

А продукты - не настоящие!

Аналогичная ситуация и с продуктами питания. Эксперты Национальной лиги потребителей и ассоциации "Денсаулык" провели контрольную закупку на базарах Алматы и других городов. Результаты шокировали всех. На прилавках обнаружили немало конфет, безалкогольных и алкогольных напитков, имитирующих известные бренды. Установить, кто и как выпускает эти подделки, не удалось, зато получилось выяснить, насколько они опасны для здоровья.

"У нас есть протоколы испытаний, где сказано, что в конфетках, имитирующих известные бренды, обнаружены бактерии из группы "кишечная палочка". То есть, в них есть то, чего вообще не должно быть, это полное несоответствие техрегламенту о безопасности пищевой продукции. Получается, что родители, покупая такие дешевые продукты-подделки, за свои деньги могут отравить своего ребёнка", - отмечает Светлана Романовская.

Проверки нужно разрешить

Мораторий на проверку бизнеса усложняет ситуацию. Получается, что у госорганов фактически нет действенных инструментов для выявления подделок.

В Департаменте юстиции Алматы сообщили, что сегодня в соответствии с законодательством можно проводить только внеплановые проверки. Так, например, за незаконное использование чужого товарного знака можно привлечь к ответственности, только в том случае если настоящий правообладатель бренда напишет заявление в соответствии со статьей 145 Предпринимательского кодекса РК.

"За 6 месяцев 2023 года на основании обращений физических и юридических лиц - правообладателей товарных знаков, мы провели 16 внеплановых проверок по факту незаконного использования товарных знаков и реализации контрафактной продукции. В результате выявлено 16 нарушений, по которым возбуждено и направлено в СМАС Алматы 16 административных дел. 13 из них уже рассмотрены судом, наложен штраф в отношении правонарушителей на общую сумму более миллиона тенге. Из незаконного оборота изъято 6 788 единиц контрафактной продукции на общую сумму более 5 миллионов тенге", - рассказали в Департаменте юстиции Алматы.

Светлана Романовская полагает, что это лишь небольшая часть контрафакта, и его объемы могут быть в разы больше.

"Какими партиями контрафакт на самом деле продаётся, такой статистики нет. Мы как НПО, своими силами проводим контрольные закупки, отдаем на экспертизу в лаборатории, но необходимо вернуть плановые проверки. В разговорах с добросовестным бизнесом мы тоже слышим такие просьбы, они говорят, что с контрафактом не могут конкурировать, уступают в цене. И здесь перекладывать всю вину на потребителя, который, к сожалению, сегодня предпочитает взять подешевле, не задумываясь о рисках, было бы неправильно", - отмечает Романовская.

Пока в Казахстане продолжает действовать мораторий на проверки бизнеса, эксперты советуют казахстанцам приобретать продукты питания только в официальных магазинах. А что касается БАДов, то их нужно приобретать исключительно в аптеках и только те препараты, которые прошли регистрацию. Отличить их от нелегальных достаточно просто, на упаковке должны быть надписи на государственном и русском языках, с указанием состава, номером государственной лицензии, адресом и телефонами производителя.