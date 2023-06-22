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Артем Чурсинов. Сегодня, 16:54
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Сегодня, 16:54
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Фото: Артем Чурсинов.

Восстановилась ли туристическая отрасль Казахстана после пандемии?

Гость очередного прямого эфира на BaigeNews.kz управляющий директор - директор департамента туризма НПП "Атамекен" Дамиля Кунанова. Она рассказала о состоянии туристической отрасли Казахстана на сегодняшний день и главных проблемах этой сферы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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Журналист
Сегодня, 16:54
250
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