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рixabay Сегодня, 07:59
78
Сегодня, 07:59
78
Фото: рixabay

Воспитанницы детского дома пропали в Шымкенте

В департаменте полиции прокомментировали исчезновение двух воспитанниц детского дома №3 города Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В городе ведутся поиски пропавших Виолы Сурвиловой и Анастасии Косьяненко. Девочкам 15 и 14 лет, они вышли из детского дома по улице Бархатная вчера, 16 февраля, вечером.

К поискам подключились волонтеры. Фотографии разосланы по социальным сетям.  Просьба, тех, кто видел или знает о их местонахождении сообщить на номер 102 или 8777 679 18 24.

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#дети #подросток #розыск
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:59
78
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