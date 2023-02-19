Воспитанницы детского дома пропали в Шымкенте

Фото: рixabay

В департаменте полиции прокомментировали исчезновение двух воспитанниц детского дома №3 города Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В городе ведутся поиски пропавших Виолы Сурвиловой и Анастасии Косьяненко. Девочкам 15 и 14 лет, они вышли из детского дома по улице Бархатная вчера, 16 февраля, вечером.

К поискам подключились волонтеры. Фотографии разосланы по социальным сетям. Просьба, тех, кто видел или знает о их местонахождении сообщить на номер 102 или 8777 679 18 24.