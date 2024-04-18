Восьмиклассник выпал из окна школы в Астане. В МВД сообщили о начале расследования, передает BaigeNews.kz.

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах сената высказался о случае, когда восьмиклассник выпал из окна четвертого этажа школы в Астане.

"Это произошло буквально вчера. Действительно, такое происшествие имело место. Мы зарегистрировали это происшествие в ЕРДР, то есть начали расследование, и только по его итогам мы можем сделать выводы. На сегодня я не могу сказать достоверно о причинах происшествия", - сказал Кожаев.

По его словам, для этого требуется необходимые исследования, назначение экспертиз и проведение следственных действий.