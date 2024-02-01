Восемь преступников из Казахстана задержаны в Турции за месяц
Сегодня, 01:09
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Сегодня, 01:09Сегодня, 01:09
140Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Восемь преступников из Казахстана задержаны в Турции с начала 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Эта была совместная работа сотрудников МВД Казахстана и их коллег в Турции. Преступники разыскивались за совершение мошенничества, кражи в особо крупном размере, создание финансовой пирамиды.
Кроме того, в Казахстане в январе этого года задержано 237 разыскиваемых преступников, а также установлено местонахождение 150 без вести пропавших лиц. Так, 27 января в Кокшетау задержан 55-летний мужчина, находившийся в межгосударственном розыске с 1998 года за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
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