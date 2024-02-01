Восемь преступников из Казахстана задержаны в Турции за месяц

Восемь преступников из Казахстана задержаны в Турции с начала 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Эта была совместная работа сотрудников МВД Казахстана и их коллег в Турции. Преступники разыскивались за совершение мошенничества, кражи в особо крупном размере, создание финансовой пирамиды.

Кроме того, в Казахстане в январе этого года задержано 237 разыскиваемых преступников, а также установлено местонахождение 150 без вести пропавших лиц. Так, 27 января в Кокшетау задержан 55-летний мужчина, находившийся в межгосударственном розыске с 1998 года за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.