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Восемь преступников из Казахстана задержаны в Турции за месяц

Сегодня, 01:09
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 01:09
Сегодня, 01:09
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Восемь преступников из Казахстана задержаны в Турции с начала 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Эта была совместная работа сотрудников МВД Казахстана и их коллег в Турции. Преступники разыскивались за совершение мошенничества, кражи в особо крупном размере, создание финансовой пирамиды.

Кроме того, в Казахстане в январе этого года задержано 237 разыскиваемых преступников, а также установлено местонахождение 150 без вести пропавших лиц. Так, 27 января в Кокшетау задержан 55-летний мужчина, находившийся в межгосударственном розыске с 1998 года за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

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