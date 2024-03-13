Восемь человек задержали после массовой драки в шашлычной в Караганде
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Празднование 8 Марта завершилось побоищем в кафе Караганды. Его участниками стали десятки гостей. Видео массовой драки появилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Драка началась в разгар празднования. Словесная перепалка между гостями перешла в рукопашный бой. В ход шли и кулаки, и массивные стулья. Видно, что кто-то из гостей падает на пол, дамы, пытаясь сдерживать разгорячённых мужчин, тоже получают тумаки.
Завершилось всё только с приездом полиции. Стражи порядка заверяют, что в столь безжалостной битве никто серьезно не пострадал.
"По факту драки в кафе "Хеда" возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершённое группой лиц". Прибывший наряд полиции задержал всех участников, нарушивших порядок в кафе, в количестве восьми человек. Преступные действия пресечены, тяжкие последствия не допущены. Назначены экспертизы, расследование продолжается", - сообщил замначальника ДП Карагандинской области Ернат Калиакпаров.
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