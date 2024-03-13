Восемь человек задержали после массовой драки в шашлычной в Караганде

Празднование 8 Марта завершилось побоищем в кафе Караганды. Его участниками стали десятки гостей. Видео массовой драки появилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Драка началась в разгар празднования. Словесная перепалка между гостями перешла в рукопашный бой. В ход шли и кулаки, и массивные стулья. Видно, что кто-то из гостей падает на пол, дамы, пытаясь сдерживать разгорячённых мужчин, тоже получают тумаки.

Завершилось всё только с приездом полиции. Стражи порядка заверяют, что в столь безжалостной битве никто серьезно не пострадал.