Восемь человек спасли из снежного заноса в СКО
Сегодня, 11:21
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Сегодня, 11:21Сегодня, 11:21
110Фото: gov.kz
Личным составом отдела по ЧС Акжарского района и пожарной части №8 ДЧС Северо-Казахстанской области из снежного заноса спасены 8 человек, из них 3 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"12 февраля в 05:27 поступила информация о том, что вблизи села Бостандык в снежном заносе оказались 2 автомашины с 8 пассажирами, из которых 3 детей.
На место происшествия выехал личный состав на снегоболотоходе, который доставил людей в село Бостандык, где их разместили у родственников", - сообщили в ведомстве.
Как отметили в ведомстве, пассажиры поблагодарили спасателей за отличную работу. В медицинской помощи никто из них не нуждался.
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