Восемь человек спасли из снежного заноса в СКО

Личным составом отдела по ЧС Акжарского района и пожарной части №8 ДЧС Северо-Казахстанской области из снежного заноса спасены 8 человек, из них 3 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"12 февраля в 05:27 поступила информация о том, что вблизи села Бостандык в снежном заносе оказались 2 автомашины с 8 пассажирами, из которых 3 детей. На место происшествия выехал личный состав на снегоболотоходе, который доставил людей в село Бостандык, где их разместили у родственников", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, пассажиры поблагодарили спасателей за отличную работу. В медицинской помощи никто из них не нуждался.