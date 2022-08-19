Вопросы продбезопасности изучил премьер-министр в Павлодарской области

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

В регионе глава правительства ознакомился с темпами роста промышленности и сельского хозяйства, ходом модернизации социальной инфраструктуры, а также проведет совещание по вопросам комплексного развития области.

Алихан Смаилов в первую очередь посетил получившее государственную поддержку крестьянское хозяйство ТОО "AgroTrade PV", которое на площади 1700 га занимается выращиванием картофеля с применением современных оросительных технологий. Кроме того, на предприятии возведено овощехранилище мощностью 10 тысяч тонн, а также ведется строительство молочно-товарной фермы мощностью 10 тысяч тонн молока в год. Общий объем инвестиций в проект составил 11 миллиардов тенге, из которых 7,6 миллиарда - льготное кредитование по линии "Аграрной кредитной корпорации" и 2,7 миллиарда - субсидирование.

Ознакомившись с работой хозяйства, глава правительства отметил необходимость реализации подобных проектов и в других регионах.

"Сейчас, на фоне обострения вопросов продовольственной безопасности и роста цен на продукты питания, во всем мире следует делать акцент на развитии сельскохозяйственных проектов, где применяются современные водосберегающие технологии. Считаю, что такие проекты необходимо тиражировать и в других регионах. При определенной поддержке государства это даст большой социальный и экономический эффект", — сказал премьер-министр.

Здесь же Алихан Смаилов провел встречу с руководителями региональных сельхозформирований, на которой поднимались вопросы субсидирования семеноводства, приобретения сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений, развития животноводства и поддержки отрасли птицеводства.

По каждому озвученному вопросу глава правительства дал детальный комментарий и поручил руководству области держать их на контроле.

Затем премьер-министр ознакомился с деятельностью Казахстанского электролизного завода мощностью 250 тысяч тонн алюминия в год, который направляет продукцию на внутренний рынок, а также экспортирует в Турцию, Нидерланды, Бразилию, США, Италию, Болгарию, Польшу, Норвегию и ряд других стран.

Алихан Смаилов отметил, что завод вносит существенный вклад в экономику области и ответственно подходит к своим социальным обязанностям. Вместе с тем, добавил премьер-министр, необходимо сохранять темпы производства и экспортоориентированность, а также выходить на новые рынки сбыта.

На предприятии Алихан Смаилов провел встречу с руководителями крупных промышленных предприятий, в том числе ТОО "Евразийская Группа", АО "Алюминий Казахстана", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" и АО "Транснациональная компания "Казхром".

На встрече обсуждались вопросы перехода на современные технологии производства, охраны окружающей среды, уменьшения выбросов в атмосферу и внедрения систем автоматического мониторинга за качеством атмосферного воздуха.

Премьер-министр подчеркнул, что совместно с крупными предприятиями необходимо проработать вопрос создания "Зеленого пояса" вокруг Павлодара, что позволит значительно улучшить экологию города.

"Снижение выбросов и переработка отходов производства – одни из самых актуальных вопросов, особенно для жителей области, поэтому нам нужны ощутимые результаты в этом направлении. Крупным предприятиям необходимо переходить на передовые экологичные и доступные технологии. Горнометаллургическим и энергетическим промышленным предприятиям необходимо разработать стратегию по сокращению, переработке и повторному использованию отходов производства", — отметил Алихан Смаилов.

Акимату области совместно с министерством экологии, геологии и природных ресурсов и предприятиями поручено провести научно-исследовательскую работу по применению современных технологий снижения выбросов и переработки промышленных отходов.

Далее глава правительства посетил предприятие ТОО "Стекломир" по производству архитектурных стеклопакетов и предметов интерьера из стекла, которое в разные годы получило господдержку по программам "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей". Продукция компании реализуется на внутреннем рынке и в соседних странах.

Алихан Смаилов отметил, что на фоне развития строительной отрасли растет потребность в стройматериалах. В этой связи правительство готово всячески поддерживать это производственное направление.