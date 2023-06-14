Вопрос о незаконно выведенных активах КазНАИУ поднял депутат

Фото: пресс-служба КазНАИУ

Депутат Ерлан Саиров на пленарном заседании мажилиса поднял вопрос о возврате государству незаконно проданных активов. В запросе на имя генерального прокурора Берика Асылова он указал, что к депутатам обратилась группа учёных Казахского национального аграрного исследовательского университета, сообщивших о перешедших в чужие руки активах университета, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт о трёх студенческих общежитиях, пяти учебно-лабораторных корпусах, земельных участках, которые принадлежали вузу в начале 2000-х.

"Юридические лица, владеющие этими зданиями, возводили жилые комплексы на территории учебных корпусов, отвлекали студентов, преподавателей, переоборудовали общежития под гостиницы, создав караоке и другие развлекательные заведения. Некоторые учебные корпуса превратили в бизнес-центры", - сказал Саиров.

Он также сообщил, что все решения о продаже или передаче активов университета в доверительное управление были приняты при ректоре Тлектесе Есполове.

Депутат в запросе указал на необходимость возврата зданий в собственность государства, а также аудита по другим университетам страны.