Вопрос безопасности бытового потребления газа подняла депутат Мажилиса

В своём депутатском запросе Екатерина Смышляева подчеркнула, что безопасность бытового потребления газа вызывает вопросы, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева отметила, что сообщения об авариях, связанных с использованием сжиженного и природного газа, появляются практически каждый день.

"Прежде всего это нарушения эксплуатации газовых баллонов. Их в обороте около двух миллионов. Во-первых, несмотря на инициированные нашей фракцией нормы закона о требованиях к их заправке и техобслуживанию ситуация остается прежней. При этом риски взрыва неправильно заправленного баллона в холодное время возрастают. Во-вторых, большая часть баллонов используется еще с советских времен. Их производят соседние страны. Но 40 тысяч за баллон слишком дорого для простого потребителя. Своего производства в Казахстане нет. Газонаполнительные пункты неохотно закупают баллоны, поскольку невозможно обеспечить их возвратность. Автогазозаправочные станции, нарушая все правила, продолжают "разливать газ в тару клиентов". Небезопасным является также использование природного газа домохозяйствами. Проблема в обслуживании газопотребляющего оборудования", - отметила депутат.

Смышляева также отметила, что до 2022 года рынок техобслуживания внутридомового газового оборудования был искусственно монополизирован и тесно связан с поставщиками газа.

"По всей стране работала, а точнее сказать, делала вид, практически единственная специализированная сервисная компания. Она заключала формальные договоры с жителями, которые не исполняла", - сказала депутат.

По её словам, даже после того, как в 2022 году на рынке была восстановлена конкуренция, новые сервисные компании стали образовываться не так быстро и не так качественно, как хотелось бы.

Депутат также отметила, что сейчас в Казахстане работает около 276 организаций, при этом большая их часть сконцентрирована в областных центрах и городах республиканского значения.

"Среди причин – дефицит квалифицированных специалистов и отсутствие управляемого спроса. В первом случае - депрофессионализация отрасли. Во втором - элементарное нежелание потребителей заключать договора. Люди говорят: "Раньше нас "не обслуживали" за тысячу тенге, а сейчас хотят "не обслуживать" за 10". Контроль этих процессов у местных исполнительных органов. При этом функция есть, штрафы есть, а службы нет! Газовые инспекции оптимизированы в ковычках. А точнее, просто уничтожены. Некому контролировать, некому разъяснять", - заявила депутат.

Екатерина Смышляева отметила, что бесконтрольно пользуются опасным оборудованием почти два с половиной миллиона домов, но никто не стремится изменить ситуацию.

Депутат выдвинула ряд предложений: