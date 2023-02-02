Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте

Фото: polisia.kz

В Шымкенте сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью предотвратили вооружённые разборки между криминальными группировками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при содействии городской прокуратуры сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города Шымкента произвели ряд задержаний по нескольким адресам мегаполиса. В результате в полицию доставили 10 человек 25-38 лет. Трое из которых с санкции суда взяты под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Роль остальных будет устанавливаться в ходе досудебного расследования", — говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, в качестве вещественных доказательств у мужчин изъяли пистолеты Макаров и ТТ, четыре травматических пистолета, охолощенный автомат АК-103, самозарядное ружьё МЦ 21-12 12-го калибра, самозарядный карабин Сайга-410 калибра 410 и двухствольное гладкоствольное ружьё ТОЗ 16-го калибра, а также 93 патрона различного калибра.

Фото с сайта polisia.kz

Следователи установили, что группа лиц в начале января похитила и вывезла за город местного жителя. Преступники избили и ранили мужчину из пневматического оружия. Пострадавший не стал обращаться в полицию, решив с друзьями наказать обидчиков. Он вооружил своих знакомых и приобрёл оружие. Полиции удалось пресечь вооружённые разборки, которые могли повлечь человеческие жертвы.

По данному факту следственным управлением департамента полиции Шымкента проводится досудебное расследование по части 4 статьи 287 УК РК — "Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов в группе лиц".

Фото с сайта polisia.kz