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"Волшебство превращения": Как казахстанец стал коллекционером и экспертом в изучении бабочек
Из посёлка Пригородный близ Талдыкоргана восходит необычная история человека, который увлекается разведением бабочек у себя в саду. Александр Белоусов с детства любил наблюдать за красивыми насекомыми, фиксировать впечатления на камеру. Постепенно его увлечение переросло в коллекционирование и он собрал тысячи экземпляров разнообразных местных бабочек.
Но его страсть не остановилась только на визуальном восприятии – он проникся научным интересом и стал разводить бабочек прямо у себя в саду. Как детский интерес перерос в научное хобби, рассказал Александр в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.
- Александр, расскажите, как у вас появился интерес к бабочкам?
- В далёком 1979 году меня 10-летнего отец привёл в гости к своему знакомому. Это был неординарный человек, увлекающийся разными науками, коллекционер. Больше всего из его коллекций меня поразила коллекция бабочек и жуков. Бабочки шокировали. Коллекция была такая обширная и красивая. Однажды он пригласил меня поучаствовать в ночном лове бабочек в городском саду в Талдыкоргане. В этом саду он поставил ультрафиолетовую лампу и на белую простынь слетались разные ночные бабочки. Просидев всю ночь и наблюдая за ними, у меня тоже появилось желание собрать свою коллекцию. С этого всё и началось.
Сейчас я живу за городом, в небольшом посёлке, имею участок в 40 соток. С супругой мы посадили небольшой цветник. Ну и на эти цветы стали слетаться разные бабочки. Сначала я просто наблюдал за ними, фотографировал, снимал на видео. Но этого мне оказалось мало. Я решил заняться их разведением, но не в промышленных или фермерских масштабах, а просто, чтобы понять и увидеть весь процесс развития бабочки, от маленького яичка размером в один миллиметр до взрослой полноценной особи.
Долгое время я только коллекционировал бабочек, собирал коллекцию местных бабочек из наших гор, полей, лесов. Попутно фотографировал их. Создал у себя каталог с описаниями. Дальше появился научный интерес, стал изучать, искать литературу. Стал посещать сайты. Познакомился со многими специалистами, которые работают в институтах зоологии, изучают именно бабочек.
- Какие виды бабочек вы разводите в своём саду? Есть ли у вас любимые?
- На данный момент я у себя дома вырастил в полноценном цикле от яйца до бабочки больше десятка разных видов. Это ночные бабочки, совки, медведицы, дневные бабочки, желтушки. Из наиболее известных в народе я выводил репницу, капустницу, желтушек, адмиралов, репейницу, боярышницу.
Если из наиболее любимых, то мне понравилось наблюдать за процессом развития бабочки "адмирал". На латыни звучит как "красный адмирал". Это очень яркая, броская бабочка, черный фон и красные пятна. Осторожная, аккуратная. "Адмирал" одним словом.
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- Какие методы вы используете для размножения бабочек? Как происходит этот процесс, сколько времени он занимает?
- Чтобы вывести бабочку, много ума не нужно. Нужно просто найти яйцо бабочки, отложенное на кормовом растении. То есть, на том растении, на котором в дальнейшем будет питаться гусеница этой бабочки. Многие бабочки - монофаги, питаются только одним видом растений. Что бы вы им не предлагали, они не будут есть что попало, а просто погибнут.
Так, яичко на листочке и запас этого кормового растения берёте домой, делаете садок из сетчатой ткани. Это маленький аквариум из сетки, туда помещается яичко или уже гусеница, если удалось её поймать, и выкладывается кормовое растение. От недели до месяца гусеница питается. Каждый день нужно обновлять это растение, давать только свежее. В итоге, она отъедается и окукливается, то есть, превращается в куколку.
- Какие факторы влияют на их размножение и выживаемость? Как вы стараетесь поддерживать благоприятную среду для бабочек?
- Цикл жизни бабочки от яйца до полноценной взрослой особи может длиться от недели. У самых быстрых - до нескольких лет.
На выживаемость бабочек в природе влияют очень много факторов. Первое - это кормовые растения, которые могут быть поражены всякими грибковыми заболеваниями, а при поедании листьев с грибком гусеницы погибают. Следующее - всякие паразиты, которые откладывают свои яйца на живых гусеницах. В последующем они вылупляются и поедают этих гусениц изнутри. Также природные условия: холод, жара, недостаток корма, птицы, хищные жуки. Все эти факторы сокращают численность бабочек. Из отложенных ста яиц в природе может выжить одно, два, максимум десять. Процент выживаемости очень низкий. А гусеница, которая выращивается в домашних условиях, у неё почти 100-процентная гарантия выживаемости.
- Какую роль играют бабочки в экосистеме и почему их разведение и сохранение важно?
- Роль бабочек в экосистеме - это, в основном, опыление. Они сами являются кормом для других насекомых, животных. Ими питаются млекопитающие, грызуны, ящерицы. Также насекомые-паразиты, которые выводят свое потомство на гусеницах.
Разведение бабочек - это дело больше для эстетики, созерцания, наблюдения. Это увлекательно и красиво. Польза от разведения и сохранения бабочек больше касается их редких видов, которых достаточно много. Увидеть или найти их в природе стоит большого труда. Поэтому многие такие виды выводятся в искусственных условиях.
- Какую информацию вы публикуете в социальных сетях о ваших бабочках? Какой отклик получаете от своих подписчиков?
- Увлекающихся бабочками людей в мире очень много. Но в нашей стране - это буквально единицы. Поэтому я решил своими силами популяризовать эту науку о бабочках и создал страницу в Instagram. Там я публикую фотографии и видеофрагменты наших казахстанских бабочек, чтобы дать понять людям, что у нас тоже много интересного. Не только в тропиках водятся красивые бабочки. В наших горах, пустынях есть бабочки, которые не встречаются больше нигде в мире. Это так называемые "эндемики", которые живут только здесь.
Из моих подписчиков большая часть - иностранцы. На мою страницу подписаны люди с Северной, Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной Азии, Китая, Японии, Ирана, Ирака, Африки. Наших отечественных любителей или наблюдателей можно по пальцам посчитать. Наверное, слишком трудная жизнь в нашей стране, чтобы увлекаться чем-то прекрасным. Люди больше реагируют на негатив и следят за негативными новостями. Вот я и решил людей приблизить к природе.
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- С какими сложностями вы сталкиваетесь при разведении бабочек?
- Больших проблем с разведением бабочек у меня нет. Потому что достаточно много литературы, сведений в Интернете, в зарубежных источниках. Любой желающий может этим заняться и разводить бабочек дома. Даже тропических бабочек, которых привозят к нам из за границы, тоже можно спарить, получить яйца, и выкормить растениями, которых можно выращивать в горшках. Но это не так интересно, интереснее вырастить что-нибудь редкое и родное, местное.
- В каких проектах, связанных с бабочками, вы участвовали?
- Мои собственные проекты небольшие. Это производство познавательных видеофильмов для широкого круга людей в легкодоступной форме. Важно объяснить, показать, как бабочка живёт, питается, как происходит её жизненный цикл. Иногда удаётся заснять сами моменты "волшебства превращения" гусеницы в куколку и выход живой бабочки из кокона.
Также я принимал участие в составлении реестров и каталогов бабочек нашего региона. Совместными усилиями с зарубежными специалистами, мы составили несколько списков, дополнили старые. Вышло несколько статей в разных научных журналах. Я выступал как соавтор и автор фотографий, владелец коллекций, экземпляры которых использовались в научных исследованиях.
- Если бы вы могли передать одну вещь о бабочках своим читателям или зрителям, что бы это было?
- Я бы сказал, что бабочки в современном мире, как идентификатор благополучия экосистемы. Если вы находитесь в каком-либо районе и видите огромное количество бабочек, считайте, что этот район самый благополучный. Чем больше в местности бабочек, тем благополучнее его экологическое состояние.
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