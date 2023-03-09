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Волонтёры Уральска отправили гуманитарную помощь в Сирию
Уральцы собирали вещи в течение трёх недель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Казахско-вайнахский клуб "Достык" при Ассамблеи народа Казахстана ЗКО волонтёрством занимается на протяжении семи лет. Молодые люди помогали весной во время паводка, когда началась пандемия, сегодня оказывают помощь малоимущим семьям и нуждающимся. Поэтому произошедшие последние события в Турции и Сирии не остались не замеченными ими.
"Когда в Турции и Сирии произошли землетрясения, то мы сразу же связались с волонтёрами и общественниками из других городов Казахстана, а также фронт-офисом в Астане. Наше правительство совместно с фондами стало собирать продукты питания, вещи и строительные материалы. В Уральске я возглавил это движение", – говорит председатель клуба "Достык" Талгат Чудобаев.
Для сбора вещей и продуктов нужно было помещение, его предоставило руководство стадиона "Юность". В течение трёх недель уральцы несли сюда кто что мог. За это время собрали пять тонн груза — зимняя обувь и верхняя детская, женская, мужская одежда, постельное бельё, продукты питания, строительные материалы, ванные принадлежности.
"Наши жители самые дружные, приезжали даже с районов. Меня поразило то, что мы не знаем людей, которые попали в такую страшную ситуацию, Турция и Сирия далеко от нас, но добрые сердца людей нашего региона не остались в стороне. К тому же собрали и один миллион тенге, который переведём на спецсчет", – добавил Талгат Чудобаев.
На протяжении трёх недель целая армия волонтёров трёх организаций "Орал Жастары", "Акжайык Жастары", "Ассамблея Жастары" работали в две смены с девяти утра до девяти вечера. Предприниматели и просто горожане областного центра кормили их горячим питанием.
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