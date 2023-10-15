Волонтёры разыскивают родных солдата, ушедшего на фронт из ВКО

Волонтёры разыскивают родных солдата, ушедшего на фронт из Восточного Казахстана во время Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk-news.kz.



Останки воина были подняты волонтёрами на территории России. Стеценко Андрей Романович родился в 1908 году в селе Васильевка Казахской ССР. Был призван на фронт из Усть-Каменогорска и служил политруком в 387-й стрелковой дивизии. Погиб в Тульской области.

"К нам обратились наши коллеги из военно-исторического клуба "Славный", — поясняет координатор общественного объединения по международным связям "Atamnyn Amanaty" Алия Сатмурзина. — Весной текущего года проходила Вахта Памяти, во время которой из одиночной могилы был поднят "солдат". При нём был медальон, с него и удалось прочитать данные. Если мы найдём родственников солдата и они изъявят желание забрать останки, то мы привезем их на родину и поможем с захоронением его со всеми воинскими почестями".

По её словам, они подали запросы в местный акимат, архив и планируют приехать на место, где ранее проживала жена политрука Мария Стеценко (улица Береговая, 4, в Усть-Каменогорске).

За четыре года существования ОО "Atamnyn Amanaty" удалось установить личности и места захоронения свыше 3000 солдат. Всего к волонтёрам-поисковикам обратились более семи тысяч казахстанцев, которые ищут своих предков.

На сегодняшний день при поддержке министерства обороны РК из России доставлены и переданы родным и близким останки 16 казахстанских солдат, погибших в годы войны.

По словам координатора, бывают такие ситуации, что родственники изъявляют желание и просят, чтобы солдат был захоронен вместе с боевыми товарищами на месте гибели.

Если кто-то владеет информацией про родных найденного бойца Андрея Стеценко или хочет отыскать пропавших без вести воинов, то может обращаться по телефонам: +7-771-287-21-11 , +7-771-298-12-02.